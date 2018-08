Atlético opent seizoen met gelijkspel bij Valencia

Ángel Correa opende in de 26ste minuut de score namens de Madrileense bezoekers, die afgelopen woensdag hun stadgenoten Real versloegen in de strijd om de Super Cup. Tien minuten na rust bracht Rodrigo namens Valencia de eindstand op het bord.



Santiago Arias, de Colombiaanse rechtsback die deze zomer voor zo'n 11 miljoen euro van PSV overkwam, zat niet bij de wedstrijdselectie van Atlético.



Later vanavond sluiten Athletic Club en Léganes de eerste speelronde in Spanje af.