Atlético Madrid moet Carrasco missen tegen Salzburg

Opmerke­lijk: Chelsea schrijft Petr Cech anderhalf jaar na zijn pensioen in voor de Premier League

20 oktober Petr Cech is door Chelsea ingeschreven voor het huidige Premier League-seizoen. Opmerkelijk, aangezien de 38-jarige Tsjechische goalie in 2015 voor het laatst speelde voor die club. Sterker nog: Cech is al anderhalf jaar met pensioen.