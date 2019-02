Atlético Madrid loopt niet in op Barcelona: nederlaag bij Betis

De linksbenige spelmaker Sergio Canales maakte in de 65ste minuut vanaf elf meter de winnende goal voor Real Betis, nadat Atlético Madrid-linksback Filipe Luís hands had gemaakt in het strafschopgebied. Álvaro Morata maakte zijn debuut voor Atlético Madrid, dat voor het eerst in negentien wedstrijden weer eens verloor. De van Chelsea gehuurde spits vormde de hele wedstrijd een aanvalsduo met Antoine Griezmann. Santiago Arias werd in de rust vervangen door Filipe Luís. Bij Real Betis deed met Andrés Guardado ook een voormalig PSV’er mee. De Mexicaan speelde de hele wedstrijd bij Real Betis, dat nu weer zesde staat in La Liga en komende donderdag (21.00 uur) thuis tegen Valencia speelt in de halve finale van de Copa del Rey. De Spaanse bekerfinale is dit jaar op zaterdag 25 mei in Estadio Benito Villamarín, de thuishaven van Real Betis.