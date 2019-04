Atlético Madrid houdt Barça in vizier na zege op Girona

Verrassen­de nederlaag voor koploper Genk

22:38 In de Belgische kampioenspoule heeft koploper KRC Genk een verrassende nederlaag geïncasseerd. Antwerp was op eigen veld met 1-0 te sterk. De Israeliër Lior Refaelov kwam al in de vierde minuut tot scoren uit een vrije trap.