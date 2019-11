Atlético Madrid blijft weer steken op een gelijkspel

Na een uur schoof Renan Lodi de bal onder Granada-doelman Rui Silva door en een paar minuten later maakte de thuisploeg via German Sanchez gelijk. Sanchez kopte raak uit een corner. In het laatste kwart van de wedstrijd kon de bezoekende ploeg van trainer Diego Simeone zich niet verzekeren van de eerste uitzege in de competitie sinds 25 september.



Atlético Madrid verspeelde al voor de achtste keer punten en alleen Osasuna speelde zo vaak gelijk in La Liga. Atlético heeft na veertien duels 25 punten, Granada heeft slechts vier punten minder en staat op een verdienstelijke zesde plaats. Drie seizoenen geleden degradeerde Granada en toen pakte de club over het hele seizoen slechts twintig punten.



Over drie dagen neemt Atlético het in Turijn in de Champions League op tegen Juventus.