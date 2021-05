Atlético Madrid blijft op titelkoers na late goal van Suárez, rol van FC Barcelona uitgespeeld

De rol van FC Barcelona in de titelrace is na vanavond definitief uitgespeeld, nadat Celta de Vigo met 1-2 won in een leeg Camp Nou. De ploeg van Ronald Koeman gaf afgelopen dinsdag in de uitwedstrijd bij Levante (3-3) twee keer een voorsprong uit handen en zag Frenkie de Jong een schorsing oplopen in die wedstrijd. Zonder de middenvelder van Oranje kwam Barcelona vanavond nog wel op voorsprong in Camp Nou. Lionel Messi kopte na 28 minuten raak op aangeven van Sergio Busquets. Het was voor Messi zijn 30ste goal in La Liga, waar hij voor het vijfde seizoen op rij topscorer zal worden. De ploeg van Koeman gaf de voorsprong echter nog volledig weg. Santi Mina maakte in de 38ste minuut gelijk en zorgde in de 89ste minuut vanuit de rebound ook nog voor de winnende 1-2 namens de bezoekers uit Galicië.