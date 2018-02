Atlético Madrid blijft in spoor van Barcelona

De Franse aanvaller Kevin Gameiro maakte halverwege de tweede helft de openingstreffer voor Atlético Madrid. Gameiro was acht minuten daarvoor in het veld gekomen voor middenvelder Koke. De assist bij de goal van Gameiro kwam van de linkervoet van Antoine Griezmann. Tien minuten voor tijd maakte Diego Costa er op aangeven van Gameiro ook nog 2-0 van, waarmee de wedstrijd was gespeeld. Het was voor Costa zijn tweede competitietreffer sinds zijn rentree in Spanje begin januari.