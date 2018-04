Atlético helpt Seedorf en Deportivo een handje

Ángel Correa opende in de 33ste minuut de score voor Atlético op aangeven van Vitolo. De Argentijn kapte zijn tegenstander goed uit en schoot de 1-0 binnen. Drie minuten na rust besliste Antoine Griezmann het duel en een klein kwartier voor tijd was het slotakkoord in Wanda Metropolitano, het stadion van Atlético, voor Fernando Torres, die Atlético aan het einde van dit seizoen verlaat. Het was de honderdste treffer in La Liga voor de 34-jarige spits van Atlético.



Atlético heeft dankzij de zege nu 71 punten, nog altijd elf minder dan koploper FC Barcelona. Barça won gisteren van nummer drie Valencia, waardoor Atlético nu zes punten meer heeft dan Valencia. Door de zege hielp Atlético de Nederlandse trainer Clarence Seedorf een handje. Levante is immers een concurrent van Deportivo La Coruña in de strijd om degradatie. Deportivo won gisteren op bezoek bij Athletic Club.



Klik hier voor de stand in de Primera División