Atletico en Real raken verder achterop na gelijkspel in derby

Barcelona won eerder vandaag met 0-3 bij Leganes en staat nu op 34 punten, tien meer dan de Madrileense rivalen. Valencia lijkt voorlopig nog de grootste uitdager in de Spaanse titelstrijd. De huidige nummer twee in de Primera Division kan de achterstand op Barcelona morgen terugbrengen tot vier punten, als de uitwedstrijd tegen Espanyol wordt gewonnen. Volgende week zondag staat de topper tussen Valencia en Barcelona op het programma.

In de eerste stadsderby in het Metropolitano was het bezoekende Real de betere ploeg. Atlético schoot of kopte in de eerste helft zelfs geen enkele keer op doel. Ook na rust kon de thuisploeg het spel van de regerend kampioen alleen maar met overtredingen ontregelen. Atlético kreeg liefst zes gele kaarten, maar pakte wel een punt.