Atlético blijft op remise steken bij Alavés

De Madrilenen van coach Diego Simeone komen dit seizoen moeilijk tot scoren en hadden vooraf aan deze wedstrijd pas tien doelpunten gemaakt in La Liga. Invaller Álvaro Morata bracht Atlético in de 70e minuut toch op voorsprong, op aangeven van Ángel Correa.



Lucas Pérez zorgde met een hard schot in de linkerbovenhoek in de 83e minuut voor de gelijkmaker. Voor de voormalig speler van Arsenal en West Ham United was het alweer zijn vijfde treffer dit seizoen.