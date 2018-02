Atlético Madrid flink op schot in Sevilla

Atlético Madrid was vanavond in het Estadio Ramón Sánchez Pizjuán met 2-5 veel te sterk voor Sevilla, dat in de slotfase nog twee keer scoorde. Namens de ploeg van Diego Simeone maakte Antoine Griezmann een hattrick. Diego Costa en Koke maakten de overige twee doelpunten.