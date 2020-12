Atalanta verslaat AS Roma door vier fraaie treffers in laatste halfuur

Edin Dzeko maakte al in de derde minuut de 0-1 voor AS Roma. Daar bleef het lange tijd bij in Bergamo, maar in het laatste halfuur scoorde thuisploeg nog vier keer. De Colombiaanse spits Duván Zapata schoot de gelijkmaker binnen via de onderkant van de lat. Via een mooie kopbal van Robin Gosens, na een mooie indraaiende voorzet van smaakmaker Josip Ilicic, werd het na 70 minuten 2-1. De Colombiaanse invaller Luis Muriel maakte twee minuten later op fraaie wijze al de 3-1, waarmee de wedstrijd wel gespeeld was. Met een net zo mooie solo maakte Ilicic er vijf minuten voor tijd nog 4-1 van. Marten de Roon en Hans Hateboer deden de hele wedstrijd mee bij Atalanta, Rick Karsdorp speelde de hele wedstrijd op de rechterflank in de 3-4-3 formatie van Roma.



AS Roma blijft vierde in de Serie A, maar kan later vanavond nog worden gepasseerd door Napoli. De ploeg van coach Gennaro Gattuso begint om 20.45 uur aan de uitwedstrijd bij Lazio in Stadio Olimpico in Rome. Lazio staat negende, Atalanta klom door de zege naar de zevende plaats. De ploeg van Gasperini maakte de afgelopen twee seizoenen enorme indruk door op de derde plaats te eindigen.