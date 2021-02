Atalanta tankt vertrouwen in aanloop naar Real Madrid met fraaie zege op Napoli

Atalanta staat nu op de vierde plaats in de Serie A. Met 43 punten staat de ploeg van coach Gian Piero Gasperini nu tien punten onder koploper Internazionale. AC Milan, dat eerder vandaag met 0-3 verloor van Inter, heeft nog maar zes punten meer dan Atalanta. Napoli staat met 40 punten op de zevende plaats, waarmee duidelijk is dat de verschillen nog klein zijn in de (sub)top van de Serie A.



Het duel tussen Atalanta en Napoli was spectaculair, maar dan wel alleen in de tweede helft. Bij rust stond het nog 0-0. In de tweede helft scoorde Robin Gosens (oud-speler van FC Dordrecht en Heracles) zowel in het juiste doel als in het eigen doel. De Colombiaanse spitsen Duván Zapata en Luis Muriel scoorden ook voor Atalanta, net als de Argentijnse verdediger Cristian Romero. De Poolse middenvelder Piotr Zielinski scoorde ook nog voor Napoli. Er waren liefst 23 verschillende nationaliteiten op het veld in Bergamo, een record in de Serie A.