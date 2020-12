Atalanta pakt punt bij Juventus na gemiste strafschop Cristiano Ronaldo

Matthijs de Ligt deed de hele wedstrijd mee bij Juventus en speelde vooral in de eerste helft erg goed in de duels met de Colombiaanse spits Duván Zapata. Hans Hateboer en Marten de Roon deden de hele wedstrijd mee bij Atalanta. Sam Lammers bleef op de bank bij de club uit Bergamo. Juventus kwam na een klein halfuur spelen op voorsprong via Federico Chiesa. De van Fiorentina overgekomen vleugelaanvaller trok vanaf de linkerflank naar binnen en haalde fraai uit: 1-0.

Atalanta maakte in de 57ste minuut gelijk. De goal van Remo Freuler leek veel op die van Chiesa in de eerste helft, maar de Zwitserse middenvelder van Atalanta schoot raak via de onderkant van de lat. De Poolse doelman Wojciech Szczęsny had dan ook geen schijn van kans. De 1-1 kwam tot stand na goed doorzetten van Papu Gómez, die opnieuw op de bank moest zitten. Gómez is al jaren de bij spelers en supporters geliefde captain van Atalanta, maar de kleine Argentijn ligt al weken overhoop met coach Gian Piero Gasperini nadat hij twee weken geleden tegen FC Midtjylland de instructies van zijn coach niet volgde. Het resulteerde in een flinke scheldpartij in de kleedkamer na afloop en sindsdien wordt er gesproken over een mogelijk vertrek van Gómez in januari.



Vier minuten na de gelijkmaker van Atalanta kreeg Juventus alweer de kans om op voorsprong te komen, nadat Hans Hateboer een lichte overtreding maakte op Federico Chiesa. Daarmee gingen bij Atalanta de herinneringen direct terug naar 11 juli, toen Juventus twee goedkope penalty's kreeg na ‘handsballen’ van Marten de Roon en Luis Muriel. Toen scoorde Cristiano Ronaldo beide keren vanaf elf meter, nu stopte Pierluigi Gollini de inzet van de 35-jarige Portugees.