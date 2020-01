Atalanta pakt punt bij Internazionale dankzij zesde goal Gosens

Luis Muriel kreeg kort voor tijd nog een uitgelezen kans om Atalanta Bergamo een 1-2 overwinning te bezorgen in San Siro, maar de Colombiaanse invaller zag zijn strafschop gekeerde worden door de Sloveense doelman Samir Handanovic van Internazionale. Bij de thuisclub uit Milaan speelde Stefan de Vrij de hele wedstrijd, namens Atalanta maakten Hans Hateboer en Marten de Roon de negentig minuten vol. Robin Gosens werd in de blessuretijd naar de kant gehaald door zijn coach Gian Piero Gasperini. De 25-jarige Gosens uit het Duitse grensplaatsje Emmerich mag zowel voor Duitsland als Nederland uitkomen, maar ontving nog geen uitnodiging van beide voetbalbonden. Gosens is dit seizoen de meest trefzekere verdediger in de Europese topcompetities. Hij staat na zestien competitieduels al op zes goals en vier assists. In de Champions League was hij vorige maand ook trefzeker in de 0-3 uitzege bij Sjachtar Donetsk, waardoor Atalanta zich plaatste voor de achtste finales. Daarin is Valencia, dat Ajax wist uit te schakelen, de tegenstander van Atalanta.