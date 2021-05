Atalanta opnieuw Champions League in, Zoet handhaaft zich met Spezia

Samenvatting De Ligt en Ronaldo moeten blijven vrezen voor mislopen CL, AC Milan maakt zeven goals

13 mei De situatie in de top van de Serie A is weer precies zoals die was voorafgaand aan de 36ste speelronde. Na Napoli wonnen ook Atalanta Bergamo, AC Milan én Juventus hun wedstrijden. AC Milan deed dat wel héél overtuigend: het werd 0-7 tegen Torino.