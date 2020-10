Atalanta neemt snel afstand van FC Midtjylland en pakt koppositie in poule met Ajax

Derby County Domper Cocu: aanvoerder Rooney mist drie duels ondanks negatieve coronatest

19 oktober Phillip Cocu moet aanvoerder Wayne Rooney de komende drie wedstrijden missen bij Derby County. Hoewel Rooney zelf negatief heeft getest op het coronavirus moet de 34-jarige Engelsman in quarantaine, omdat hij in contact is geweest met een vriend die het virus had.