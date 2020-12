Atalanta, Napoli en Roma doen goede zaken in Serie A

Atalanta won vier dagen na de 0-1 zege bij Ajax met 3-0 van Fiorentina. Robin Gosens scoorde net voor rust voor de ploeg van Gian Piero Gasperini, die zijn aanvoerder Papu Gómez de hele wedstrijd op de bank liet. In de tweede helft scoorden ook Ruslan Malinovskiy (vrije trap) en verdediger Rafael Tolói nog in Bergamo. Hans Hateboer en Marten de Roon speelden de hele wedstrijd, Sam Lammers viel tien minuten voor tijd in voor de Colombiaanse spits Duván Zapata. Atalanta staat nu achtste met 17 punten. Fiorentina (de ploeg van Sofyan Amrabat en Franck Ribéry) staat op een zorgwekkende zeventiende plaats.



Napoli won in het Stadio Diego Armando Maradona met 2-1 van Sampdoria, dat via Jakub Jankto na twintig minuten spelen wel op voorsprong kwam in Napels. Door goals van Hirving Lozano en Andrea Petagna in de tweede helft won de ploeg van Gennaro Gattuso alsnog. AS Roma won met 1-5 bij Bologna, waar de drie Nederlanders Stefano Denswil, Jerdy Schouten en Mitchell Dijks vanwege blessures allemaal niet bij de selectie van coach Sinisa Mihajlovic zaten. Edin Dzeko, Lorenzo Pellegrini, Jordan Veretout en Henrikh Mkhitaryan maakten de goals voor AS Roma, nadat Andrea Poli en Bryan Cristante vroeg in de wedstrijd al in eigen doel scoorden.



Napoli staat nu derde met 23 punten, AS Roma staat vijfde met 21 punten. AC Milan gaat aan kop met 26 punten, twee punten meer dan Internazionale. De ploeg van Stefan de Vrij won eerder vandaag op Sardinië met 1-3 bij Cagliari. AC Milan speelt vanavond (20.45 uur) in San Siro tegen nummer vijftien Parma.