Atalanta krijgt rust in aanloop naar Ajax-uit: wedstrijd bij Udinese afgelast

De wedstrijd in het Stadio Friuli van Udinese Calcio zou om 15.00 uur beginnen, maar na vele pogingen om het veld nog bespeelbaar te maken werd om 16.50 uur besloten dat er echt niet gespeeld kon worden. De spelersgroep van Atalanta had de reis van 340 kilometer van Bergamo naar Udine al wel gemaakt en stonden zelfs al op het veld voor de warming-up, maar dat bleek dus allemaal voor niks. Hans Hateboer en Marten de Roon zouden eigenlijk in de basis beginnen, zo maakte Atalanta om 14.15 uur bekend. In Milaan en Bergamo viel de afgelopen dagen al veel sneeuw, in Udine (dichtbij de grens met Slovenië) was het dus vooral regen wat er viel.



Atalanta begint woensdagavond aan de wedstrijd in Amsterdam met een punt voorsprong op Ajax. De ploeg van coach Gian Piero Gasperini staat op 8 punten na vijf duels, Ajax op 7 punten. Liverpool is met 12 punten al zeker van groepswinst. Ajax heeft woensdagavond dus een zege nodig, waar Atalanta genoeg heeft aan een gelijkspel. Op 27 oktober werd het 2-2 bij de wedstrijd in Bergamo, waar Ajax bij rust nog een 0-2 voorsprong had.



Ajax kwam gisteravond al in actie. De ploeg van Erik ten Hag verloor in eigen stadion met 1-2 van FC Twente. Queensy Menig scoorde twee keer voor de club uit Enschede, terwijl Ajax-captain Dusan Tadic nog scoorde uit een strafschop.