Atalanta kan zaterdag in San Siro voor tweede plek en 100 goals gaan

Atalanta had het vanavond zeker niet makkelijk in Stadio Ennio Tardini in Parma, waar het nog 34 graden was toen de wedstrijd begon. Parma kreeg in de openingsfase al een aantal goede kansen en sloeg kort voor rust toe via Dejan Kulusevski, de twintigjarige aanvaller uit Zweden die zijn tiende goal van het seizoen maakte. Na rust speelde Atalanta echter toch weer een stuk beter. De Oekraïnse invaller Ruslan Malinovsky schoot in de zeventigste minuut raak uit een vrije trap, waarna de Argentijnse aanvaller Alejandro Papu Gómez in de 84ste minuut met links de winnende 1-2 maakte.



Atalanta staat nu tweede met 78 punten na 37 wedstrijden. Dat zijn twee punten meer dan Internazionale, dat om 21.45 uur met Stefan de Vrij terug in de basis aftrapt in de uitwedstrijd bij Napoli. Atalanta sluit de Serie A zaterdagavond (20.45 uur) af in San Siro in Milaan met de uitwedstrijd bij Internazionale. Daar kan de ploeg van Robin Gosens, Marten de Roon en Hans Hateboer (vanavond al voor rust ingevallen) de tweede plaats achter kampioen Juventus dus veiligstellen.