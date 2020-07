Atalanta en Man United schitteren na coronabreak, Juve en Liverpool roestig

'Moet mogelijk zijn' Van Dongen in de bres voor anonieme homoseksu­eel in Premier League: ‘Wereld beetje mooier maken’

15:56 Oranje-international Merel van Dongen (27) springt met de inmiddels massaal gedeelde hashtag #YouCanCountOnMe in de bres voor een anonieme homoseksuele Engelse voetballer in de Premier League. Hij schreef een brief naar de krant The Sun over de worsteling met zijn seksuele geaardheid. ,,Of iemand uit de kast komt, is geheel aan die persoon. Ze moeten wél de steun voelen.’’