Atalanta blijft op koers voor Champions League na ruime zege in Parma

Namens Atalanta kwamen Luis Muriel (twee), Ruslan Malinovski, Matteo Pessina en Aleksei Miranchuk in Parma tot scoren. Marten de Roon had een basisplaats bij de bezoekers. Hans Hateboer viel in de 69ste minuut in. Sam Lammers bleef op de bank bij Atalanta. De club uit Bergamo kwam door de vijf treffers in Parma al voor het derde seizoen op rij boven de honderd doelpunten uit.



De eerste vier ploegen aan het eind van de competitie in de Serie A plaatsen zich voor de Champions League. Met Atalanta (72 punten), strijden ook Napoli (70), Juventus (69) en AC Milan (69) nog mee om de drie overgebleven tickets. Ook nummer 6 Lazio (64 punten, met een duel minder gespeeld) heeft nog een kleine kans. Juventus speelt zondagavond thuis tegen AC Milan.