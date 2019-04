Atalanta Bergamo voor vierde keer in clubhistorie naar finale Coppa Italia

Atalanta Bergamo heeft zich voor de vierde keer in de clubhistorie geplaatst voor de finale van de Coppa Italia. De ploeg van Marten de Roon, Hans Hateboer en Robin Gosens staat op woensdag 15 mei in Stadio Olimpico in Rome tegenover Lazio.

De Argentijnse aanvoerder en sterspeler Alejandro ‘Papu’ Gómez was de gevierde man bij Atalanta met de 2-1 in de 69ste minuut, waarna het feest langzaam kon beginnen in het volgepakte Stadio Atleti Azzurri d’Italia. Fiorentina was in de derde minuut op voorsprong gekomen door een goal van de Colombiaanse aanvaller Luis Muriel, waarna de Sloveense spelmaker Josip Ilicic in de veertiende minuut vanaf elf meter gelijkmaakte namens Atalanta. Marten de Roon en Robin Gosens (half Duits/half Nederlands) deden de hele wedstrijd mee op het middenveld bij de thuisploeg, Hans Hateboer was geschorst na twee gele kaarten in de vorige bekerwedstrijden.

Eerdere bekerwinst in 1963

Atalanta won de Italiaanse beker voorlopig alleen in het seizoen 1962/1963. Dankzij drie goals van Angelo Domenghini werd in San Siro met 3-1 gewonnen van Torino. Daarna verloor Atalanta nog twee keer in de finale: in 1987 was Napoli (met Diego Maradona) over twee duels te sterk, in 1996 werd verloren van het Fiorentina van de Argentijnse topspits Gabriel Omar Batistuta.

Jurriaan van Wessem on Twitter Atalanta won een keer de Coppa Italia, in 1963. Op de ochtend na de finale overleed paus Johannes XXIII. Toen ging het hele feest dat was gepland niet door, want deze paus kwam uit Bergamo. Een week van rouw. Hopelijk dit keer geen calamiteiten na een bekerzege.

Nu krijgt de club uit Bergamo binnenkort dus de kans om voor het eerst in 56 jaar de Italiaanse beker te winnen. De finale werd vanavond dus behaald dankzij een 2-1 zege op Fiorentina, nadat de heenwedstrijd in Florence eind februari eindigde in een spectaculair 3-3 gelijkspel. Eerder dit seizoen schakelde Atalanta in de beker Cagliari (0-2) en Juventus (3-0) al uit.

Atalanta staat op woensdag 15 mei in de finale tegenover Lazio, dat gisteravond in San Siro met 0-1 won van AC Milan na de eerdere 0-0 in Rome. De club uit Bergamo is daarnaast ook nog volop in de race voor de eerste plaatsing voor de Champions League in de clubhistorie. Atalanta staat nu nog vijfde, met net zoveel punten als nummer vier AC Milan (beter onderling resultaat). Er zijn nog veel speelronden te gaan in de Serie A.

Alejandro Gomez in duel met Federico Chiesa.

