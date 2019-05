Atalanta Bergamo nu derde, maar Champions League nog niet zeker

Atalanta speelde vanavond met de Nederlanders Hans Hateboer, Marten de Roon en Robin Gosens in de basis met 1-1 gelijk bij Juventus. De Bosnische aanvaller Josip Ilicic opende in de 33ste minuut de score namens de bezoekers uit Bergamo door een indraaiende hoekschop bij de tweede paal binnen te tikken. In de 80ste minuut maakte de Kroatische spits Mario Mandzukic gelijk namens Juventus door een voorzet van Juan Cuadrado door de benen van Atalanta-keeper Pierluigi Gollini te tikken.



Atalanta ging door het gelijkspel wel over Internazionale, dat met 4-1 verloor bij Napoli, heen op de ranglijst. Een overwinning volgende week tegen Sassuolo is voor Atalanta genoeg voor de eerste plaatsing voor de Champions League in de clubhistorie, maar bij puntenverlies wordt het echt spannend. Atalanta kan zelfs nog zesde worden als alles tegenzit volgende week. In Italië gaat onderling resultaat vóór doelsaldo. Atalanta is bij een gelijk aantal punten met Inter in het voordeel, maar bij AC Milan weer in het nadeel. Internazionale heeft weer een beter onderling resultaat tegen AC Milan.



Atalanta speelt op de slotdag van de competitie alleen op papier thuis tegen Sassuolo, want de wedstrijd wordt 180 kilometer zuidelijker afgewerkt in het Mapei Stadium in Reggio Emilia. Dat stadion is weer de thuishaven van Sassuolo. Het Stadio Atleti Azzurri d’Italia van Atalanta Bergamo wordt momenteel namelijk verbouwd zodat er ook in Europees verband gespeeld mag worden, maar dat zal volgend seizoen nog niet het geval zijn. Ook dan speelt Atalanta haar thuisduels weer in het Mapei Stadium, zoals het de laatste jaren steeds doet in de Europa League. Maar nu lonkt dus de Champions League voor het kleine Atalanta, dat afgelopen woensdag in de finale van de Coppa Italia nog met 2-0 verloor van Lazio.