Atalanta Bergamo naar kwartfinales Coppa Italia

Gastland Verenigde Arabische Emiraten met moeite door in Azië Cup

20:04 De Verenigde Arabische Emiraten hebben zich met enige moeite geplaatst voor het vervolg van het toernooi om de Azië Cup. Het gastland kwam in groep A niet verder dan een gelijkspel tegen Thailand, 1-1. Dat was echter net genoeg om als nummer één in de groep te eindigen.