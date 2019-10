Atalanta Bergamo haalt flink uit tegen Udinese

De Colombiaanse spits Luis Muriel maakte een hattrick. Daarmee werden vijf van de laatste acht hattricks in de Serie A gemaakt door een speler van Atalanta. Marten de Roon gaf in de 21ste minuut de assist bij de 1-1 van Josip Ilicic, die twee goals voor zijn rekening nam. Stefano Okaka had Udinese na elf minuten spelen nog wel op voorsprong gezet, maar na de rode kaart van Nicholas Opoku (twee keer geel) in de 32ste minuut was Atalanta niet meer te houden.