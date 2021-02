Aston Villa verbiedt spel Fantasy Premier League na uitlekken blessurenieuws Grealish

Het geheim kwam naar buiten nadat een aantal selectieleden van Villa Grealish uit hun Fantasy Premier League-team had gezet. Omdat de Engelse middenvelder niet kon spelen, zou hij immers geen punten opleveren in het spel. Een Twitter-account dat tips deelt over de game die door meer dan zeven miljoen mensen wordt gespeeld, pikte het op en deelde het met zijn volgers. Het nieuws ging viraal in Engeland en Leicester kon zijn tactiek op tijd aanpassen.



Uiteindelijk verloor Villa met 1-2 van de Engels kampioen van 2016. Smith liet zich na afloop van het duel al uit over het incident: ,,Ik ben ervan op de hoogte gebracht dat op social media al geruchten waren verschenen dat Jack niet zou gaan spelen. We gaan onderzoeken of dit nieuws van ons trainingscomplex afkomt. Ik ben er niet gelukkig mee.’



Volgens The Mirror heeft de manager het spel vanaf vandaag verboden voor alle werknemers bij de nummer 8 van de Premier League.