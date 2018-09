Asensio bezorgt Real nipte thuiszege op Espanyol

Lemar leidt Atlético Madrid langs Getafe

20:37 Atlético Madrid heeft de overwinning in de Champions League op AS Monaco (1-2) een vervolg gegeven in La Liga. De ploeg van trainer Diego Simeone won met 2-0 bij Getafe. Het betekende voor Atlético de tweede zege van dit seizoen in de Spaanse competitie, na een paar tegenvallende resultaten in de voorgaande wedstrijden.