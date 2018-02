AS Roma wint met invaller Strootman van Udinese

Locadia scoort bij debuut voor Brighton, Hoedt trefzeker voor Southampton

18:18 Jürgen Locadia kende een superstart voor Brighton and Hove Albion. De van PSV overgekomen aanvaller scoorde bij zijn debuut al na vijftien minuten de 1-0 in het FA Cup-duel met Coventry City. Op doel bij de bezoekers staat Tim Krul. Brighton zegevierde met 3-1 en bereikte daardoor de laatste acht in het Engelse bekertoernooi.