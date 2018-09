AS Roma verspeelt comfortabele voorsprong tegen Chievo

Firmino met schrik vrij na vinger in oog: 'Ik zie jullie snel weer'

15 september Roberto Firmino van Liverpool ziet even niet meer zo scherp. De nummer 9 van de 'Reds' kreeg in de gewonnen competitiewedstrijd bij Tottenham Hotspur (1-2) de vinger van Jan Vertonghen in zijn linkeroog. Onderzoek in het ziekenhuis bracht een scheur in het netvlies aan het licht, maar volgens de medische staf van Liverpool zal de Braziliaan er geen blijvende schade aan overhouden.