AS Roma verliest na blunder ook reglementair van Spezia

Samenvatting Pogba ook tegen Fulham matchwin­ner voor koploper Manchester United

21 januari Paul Pogba was vanavond voor de tweede keer in acht dagen de matchwinner voor Manchester United. Vorige week dinsdag maakte hij de winnende goal op bezoek bij Burnley (0-1), vanavond hielp de Franse wereldkampioen zijn ploeg aan de winnende 1-2 in de uitwedstrijd bij Fulham.