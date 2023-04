AS Roma stoomt Paulo Dybala klaar voor duel met Feyenoord: Argentijn terug op trainingsveld

AS Roma rekent tegen Feyenoord op Paulo Dybala, Tammy Abraham onzeker voor return in kwartfina­les Europa League

AS Roma rekent donderdag in de return tegen Feyenoord op Paulo Dybala. De Argentijnse aanvaller moest zich donderdag in De Kuip al na 25 minuten laten vervangen. Volgens de Italiaanse krant Gazzetta dello Sport is de schade bij Dybala beperkt gebleven tot een spierverrekking.