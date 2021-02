AS Roma klimt over Juventus heen, De Roon wint nipt als invaller

Veretout opende de score al in de vijfde minuut en twintig minuten later benutte hij een strafschop. Hij heeft nu twaalf penalty’s genomen voor AS Roma en ze allemaal benut. De middenvelder, die een kwartier voor tijd werd gewisseld voor Pedro, bracht zijn doelpuntentotaal dit seizoen op negen. Pedro maakte er in extra tijd nog 3-0 van.



Bij de thuisploeg deed Rick Karsdorp de hele wedstrijd mee op de rechterflank in het 3-4-3 systeem van AS Roma. Bij de bezoekers uit Udine was er een basisplaats voor verdediger Bram Nuytinck en Marvin Zeegelaar, die het op de linkerflank opnam tegen Karsdorp.



Nummer drie AS Roma kwam door de overwinning op 43 punten en passeerde Juventus, dat zaterdag met 1-0 verloor bij Napoli. De regerend landskampioen heeft wel een wedstrijd minder gespeeld.