AS Roma deelt sneer uit aan Feyenoord met filmpje van fontein

De winnaar van de finale plaatst op Twitter een filmpje de wereldberoemde zeventiende-eeuwse Barcaccia-fontein bij de Spaanse Trappen in Rome. Deze fontein werd in februari 2015 voor een deel gesloopt door supporters van Feyenoord, die er die week een flinke chaos van maakten in de Italiaanse hoofdstad.



Op 19 februari 2015 speelden Feyenoord met 1-1 gelijk in het Stadio Olimpico door goals van Gervinho (‘22) en Colin Kazim-Richards (‘55). Vorig jaar werden zes Feyenoord-fans nog veroordeeld tot een gevangenisstraf na de rellen in Rome die week. Een week na de wedstrijd in Rome volgde de return in Rotterdam, waar AS Roma toen met 1-2 won en zich daarmee plaatst voor de achtste finales van de Europa League.