AS Roma bevestigt: Ranieri nieuwe coach van Kluivert en Karsdorp

Ranieri werd onlangs ontslagen bij Fulham, hoewel hij pas sinds november in dienst was bij de club. De Italiaan werd in 2016 kampioen van de Premier League met Leicester, waar hij er later ook werd uitgegooid. Tussendoor werkte hij nog bij Nantes in Frankrijk. In 1973 begon Ranieri zijn loopbaan als profspeler ook bij Roma.



,,Ik ben blij dat ik weer thuis ben’', zei Ranieri in een eerste reactie. ,,Als Roma belt is het onmogelijk om nee te zeggen. Ik hoefde daarom niet na te denken over het aanbod.’’



Ranieri heeft als coach een lange staat van dienst. Zo werkte hij onder meer ook bij Juventus, Cagliari, Fiorentina, Parma, Inter, Chelsea, Atletico Madrid en Valencia.



Onder Di Francesco werd Roma vorig seizoen nog derde in de Serie A. Bovendien bereikte de club de halve finale van de Champions League. Roma heeft twee Nederlanders in de selectie, Justin Kluivert en Rick Karsdorp.