AS Roma aangeklaagd om apengeluiden richting Rüdiger

Bosz: We komen hier weer uit

12:22 Tot een paar weken terug kreeg Peter Bosz in Duitsland bijna alleen maar complimenten. Na de thuisnederlaag van vorige week tegen RB Leipzig, en het gelijke spel in de Champions League tegen Apoel Nicosia, kreeg de Nederlandse oefenmeester van Borussia Dortmund vrijdag in aanloop naar de uitwedstrijd tegen Frankfurt ook kritische vragen voorgeschoteld.