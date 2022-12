AS Monaco-talent Eliesse Ben Seghir (17) in voetsporen van Henry en Mbappé met twee goals bij debuut

Het zeventienjarige talent uit Saint-Tropez maakte in de 58ste minuut de 1-2. Tien minuten later kwam Auxerre door een eigen goal van Youssouf Fofana weer op gelijke hoogte, maar in de 85ste minuut maakte Ben Seghir met een prachtig schot in de verre hoek ook nog de winnende 2-3.



Alleen Thierry Henry (17 jaar en 255 dagen) was jonger toen hij twee keer scoorde voor AS Monaco, in 1995 tegen RC Lens. Ben Seghir is vandaag 17 jaar en 315 dagen oud.