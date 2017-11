AS Monaco morst punten, El Ghazi belangrijk voor Lille

'Coleman verruilt Wales voor Sunderland'

21:47 Chris Coleman houdt het als bondscoach van Wales voor gezien. De 47-jarige Welshman treedt volgens diverse Britse media in dienst van Sunderland, dat in de Championship (tweede profniveau) uitkomt. Hij was sinds januari 2012 werkzaam als bondscoach, als opvolger van de overleden Gary Speed.