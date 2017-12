Arsenal zonder Giroud in kraker tegen Liverpool

Giroud liep de blessure dinsdag op in de ontmoeting met West Ham United in de League Cup. ,,Het ziet er niet goed uit voor hem'', aldus trainer Arsène Wenger. ,,Hij heeft veel pijn. Hopelijk is het minder ernstig dan het lijkt, maar ik vrees het ergste.'' Giroud ondergaat morgen een onderzoek om te kijken hoe ernstig de blessure precies is.



Arsenal won met 1-0 van West Ham en plaatste zich zo voor de halve eindstrijd. In de Premier League staan de Londenaren op de vijfde plaats, op één punt achterstand van nummer vier Liverpool.