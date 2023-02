Arsenal wint met twee goals in blessuretijd bij sensationele comeback

Franse media zien Paris Saint-Ger­main afstevenen op crisis: ‘Niet de meest atletische ploeg, verre van zelfs’

Paris Saint-Germain had niets in te brengen tegen Bayern München in het eerste deel van de achtste finales in de Champions League. Op eigen veld verloor PSG ondanks de aanwezigheid van Lionel Messi, Neymar en invaller Kylian Mbappé met 0-1. De Franse media oordelen niet mild.