Arsenal wint elf keer op rij, maar Emery is nog niet bezig met records

Europa LeagueArsenal is dit seizoen bezig met een indrukwekkende zegereeks. De ploeg van de nieuwe coach Unai Emery boekte gisteravond in de Europa League bij Sporting Portugal (0-1) alweer de elfde overwinning op rij in alle competities.

Daarmee is Arsenal nog drie winstpartijen verwijderd van een evenaring van het clubrecord. Dat record stamt uit het seizoen 1987/1988, toen Arsenal onder manager George Graham tussen september en november veertien wedstrijden op rij won. Onder leiding van Arsène Wenger kwam Arsenal in het seizoen 2001/2002 tot dertien overwinningen op rij. In het seizoen 2003/2004 werd Arsenal zelfs ongeslagen kampioen onder leiding van Wenger, al zaten daar ook twaalf gelijke spelen bij. Emery, de opvolger van Wenger, wil nog niet aan het verbreken van records denken.

,,Drie wedstrijden, dat zijn er best nog wel veel om te winnen,” zei de opvolger van Wenger, die de afgelopen 21 jaar coach van Arsenal was. ,,We kunnen ons beter richten op de eerstvolgende wedstrijd, komende zondag uit bij Crystal Palace.’'

Na de Londense derby speelt Arsenal thuis tegen Blackpool (League Cup) en Liverpool, daarna wacht de thuiswedstrijd tegen Sporting Lissabon in de poulefase van de Europa League. De ploeg van Emery begon dit seizoen opvallend genoeg nog met twee nederlagen tegen Manchester City (thuis met 0-2) en Chelsea (uit met 3-2), de laatste twee kampioenen van de Premier League. Arsenal werd in 2003/2004 dus ongeslagen kampioen van Engeland, maar het is voorlopig nog altijd de laatste landstitel voor de Gunners. Emery was de afgelopen twee seizoenen coach van Paris Saint-Germain, waarmee hij zeven van de acht mogelijke prijzen in Frankrijk won. Daarvoor won hij als coach van Sevilla liefst drie keer op rij de Europa League.