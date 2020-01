Arsenal veel te sterk voor matig Manchester United

Onder de pas 37-jarige Arteta speelde Arsenal gelijk tegen Everton en Bournemouth en werd er verloren van Chelsea. Tegen een andere voormalige grootmacht, ManUnited, werd de voorsprong wel vastgehouden. Tegen Chelsea gaven de Gunners in de slotfase een voorsprong weg (1-2). Vanavond kwam United na de rust ook wat terug in de wedstrijd, maar vooral in de eerste helft was Arsenal veel sterker. Met name de opkomende Sead Kolasinac was een plaag voor de verdedigers van Ole Gunnar Solskjaer.

Nicolas Pépé schoot de thuisploeg al in de achtste minuut op voorsprong. United kwam in de 37ste minuut nog goed weg toen de Ivoriaanse aanvaller de paal raakte. Enkele minuten later was het via de Griekse verdediger Sokratis Papastathopoulos toch raak. Na de rust herpakte United zich wat, maar dat was niet genoeg om Arsenal in de problemen te brengen.