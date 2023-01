Arsenal neemt alleen genoegen met titel: ‘Inmiddels lacht niemand meer over dat idee’

Aan het begin van het seizoen werd in de kleedkamer bij Arsenal lacherig gedaan als de titel in de Premier League ter sprake kwam, maar halverwege de competitie is iets waarom werd gelachen veranderd in een serieus doel. De ploeg van manager Mikel Arteta staat halverwege de competitie bovenaan en maakt indruk met de manier van voetballen.

Arsenal versloeg zondag het Manchester United van Erik ten Hag met 3-2 en heeft aan kop van de Engelse competitie 5 punten voorsprong op Manchester City. Bovendien heeft Arsenal nog een wedstrijd tegoed. De voorsprong op nummer drie Newcastle United, dat eveneens al een wedstrijd meer speelde dan Arsenal, is zelfs 11 punten. Met de vorm zit het in ieder geval goed, want de laatste nederlaag van Arsenal dateert van 9 november, toen het in de League Cup werd uitgeschakeld door Brighton & Hove Albion.

Geloof bij Arsenal

Volgens oud-PSV’er Oleksandr Zinchenko, die City afgelopen zomer verruilde voor Arsenal, geloven zijn teamgenoten inmiddels in de titel. ,,Toen ik hier kwam en zag hoeveel kwaliteiten deze selectie heeft, had ik het idee dat we alles in huis hebben om grote dingen te bereiken. Ik begon het ook uit te spreken in de kleedkamer. Ik zei: jongens, vergeet de top 3 of wat dan ook, we moeten alleen maar aan de titel gaan denken. Sommige jongens lachten toen, maar inmiddels lacht niemand meer.”

De linkervleugelverdediger uit Oekraïne vertelt bij Premier League TV verder dat men niet te hoog van de toren wil blazen. Arsenal weet namelijk als geen ander dat het de komende maanden zelf moet blijven leveren om de eerste plek op de ranglijst vast te houden. ,,We dromen er nu allemaal over. Maar goed, we hebben nog heel veel wedstrijden te spelen. Manchester United is terug en City doet altijd mee om de titel.”

Arsenal werd in 2004 onder leiding van de Franse trainer Arsène Wenger voor het laatst kampioen van Engeland.

