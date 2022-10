Arsenal mede dankzij goals Reiss Nelson (oud-speler Feyenoord) terug aan kop in Premier League

Gabriel Martinelli opende al na vijf minuten de score in het noordoosten van Londen. De Braziliaanse aanvaller kopte een voorzet van Bukayo Saka knap binnen en vierde dat samen met zijn teamgenoten bij de cornervlag, waar ze een shirt van de Spaanse verdediger Pablo Mari omhoog hielden.



Na een vervelende overtreding moest Saka in de 27ste minuut naar de kant. Hij werd vervangen door Reiss Nelson, die vorig seizoen op huurbasis voor Feyenoord speelde. Nelson scoorde vorig seizoen in 908 speelminuten in de eredivisie slechts twee keer. Vanmiddag scoorde de 22-jarige vleugelaanvaller twee keer kort na rust, in minuut 49 en 52. Arsenal kon de tweede helft daarna eenvoudig uitspelen en bouwde de score uit naar 5-0, dankzij doelpunten van de Ghanese middenvelder Thomas Partey en de Noorse aanvoerder Martin Ødegaard. Bij de fraaie uithaal van Partey kwam de assist ook van Nelson, die na zijn goede invalbeurt voor eigen publiek werd verkozen tot Man of the Match.

Met de tien Europese optredens meegerekend kwam Nelson vorig seizoen bij Feyenoord tot zeven goals en vier assists in 32 wedstrijden. Nelson had dit seizoen nog geen minuten gemaakt in de Premier League. Wel deed hij, verdeeld over drie invalbeurten, al 72 minuten mee in de Europa League. Daarin verloor Arsenal donderdag in Eindhoven met 2-0 van PSV, een week na de 1-0 in Londen. Daardoor is Arsenal nog niet zeker van de groepswinst.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Arsenal staat na twaalf speelrondes bovenaan in de Premier League met 31 punten na tien overwinningen, een gelijkspel en een nederlaag. Daarmee heeft Mikel Arteta tot nu toe twee punten meer dan zijn leermeester Pep Guardiola, die met Manchester City de grote favoriet is voor zijn vijfde landstitel in zes jaar in Engeland. Tottenham Hotspur (26 punten) en Newcastle United (24 punten) blijven nog enigszins in de buurt, maar hebben ook al een wedstrijd meer gespeeld.

Smetje voor Arsenal was dus de blessure van Saka, die drie weken voor de start van het WK dus geblesseerd uitviel. De Braziliaanse spits Gabriel Jesus kwam voor de vierde wedstrijd op rij niet tot scoren, maar gaf wel twee assists.

Volledig scherm © REUTERS

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.