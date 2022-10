Arsenal kraait victorie in North London derby en blijft koploper van de Premier League

Arsenal heeft in de altijd beladen North London derby afgerekend met aartsrivaal Tottenham Hotspur. In het Emirates Stadium werd het 3-1 voor Arsenal dankzij doelpunten van Thomas Partey, Gabriel Jesus en Granit Xhaka. Harry Kane maakte het enige doelpunt voor Tottenham vanaf de strafschopstip.

De overwinning van Arsenal was vandaag zeker niet onterecht. De ploeg van Mikel Arteta was vanaf het begin de betere ploeg en kwam dan ook verdiend op voorsprong na twintig minuten spelen. Tottenham zakte dusdanig ver in dat Thomas Partey het maar eens probeerde van buiten het strafschopgebied. Met binnenkant voet stuurde de Ghanees de bal prachtig in de bovenhoek.

Toch ging Arsenal niet met een voorsprong de rust in, want tien minuten later kon Harry Kane profiteren van klungelig verdedigen van de thuisploeg. Arsenal kreeg de bal niet weg uit het eigen strafschopgebied, waarna Gabriel een domme sliding inzette. Richarlison ging over het been en de scheidsrechter wees naar de stip. Zoals gebruikelijk nam Harry Kane de verantwoordelijkheid. De spits van Tottenham schoot de bal recht door het midden en tekende zo voor de 1-1.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Tottenham kwam na de gelijkmaker iets beter in de wedstrijd, maar het was Arsenal dat na rust opnieuw op voorsprong kwam. De normaal zo betrouwbare doelman Hugo Lloris ging opzichtig in de fout, waarna Gabriel Jesus van heel dichtbij de 2-1 binnen kon tikken.

Het was voor Tottenham het begin van het einde, want niet veel later kwam de ploeg van Antonio Conte met tien man te staan. Emerson trapte aan de zijlijn hard op de enkel van Martinelli en kreeg een directe rode kaart. Vanaf dat moment speelde Tottenham een verloren wedstrijd en vijf minuten later gooide Granit Xhaka de wedstrijd definitief in het slot. Het overtal werd goed benut en Xhaka kon helemaal vrij de 3-1 binnenschieten.

Dankzij de drie punten is Arsenal er opnieuw van verzekerd dat het koploper is na deze speelronde. Met 21 punten uit acht wedstrijden is het gat met Manchester City vier punten. De regerend kampioen komt morgen echter nog wel in actie in de stadsderby tegen het Manchester United van Erik ten Hag. Tottenham had vandaag de koppositie van Arsenal over kunnen nemen, maar blijft door de nederlaag steken op 17 punten.