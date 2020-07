Arsenal grijpt strohalm tegen blunderend Liverpool

Het was niet de avond van Van Dijk, het was sowieso niet de avond van Liverpool. De Reds oogden vermoeid en weinig secuur, precies waar Arsenal in zijn race om een Europa League-ticket op hoopte. De Gunners moesten winnen om zicht te blijven houden op een positie bij de top 6 van de Premier League, en die zege kwam er. Met medewerking van Liverpool, dat dan weer wel.

Sadio Mané had Liverpool na twintig minuten op voorsprong gezet in een fase dat de kampioen veel beter was dan Arsenal en de 0-2 dichter bij was dan de 1-1. Tot Van Dijk zich verslikte en Arsenal de rug rechtte.



Ook Georginio Wijnaldum had een basisplaats bij Liverpool, maar de middenvelder speelde zoals zijn club: flets. Hij werd in de 83ste minuut naar de kant gehaald door de bij vlagen zeer ontevreden Jürgen Klopp. Zijn vervanger was Xherdan Shaqiri, maar de Zwitserse balkunstenaar kon in de slotfase ook niets meer uitrichten.