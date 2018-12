Arsenal en ManUnited begaan geen misstap tegen laagvliegers

Al bij de thee was het overduidelijk dat de punten vandaag in Manchester gingen blijven. Na 12 minuten speelde Ashley Young rechtsback Denis Odoi door de benen en knalde hij de bal fraai in de verre hoek. Een kwartier later schoot Juan Mata behendig raak en drie minuten voor rust besliste Romelu Lukaku het duel al toen hij het eindstation was van een goed uitgespeelde korte corner.



Na 20 minuten in de tweede helft deed de hekkensluiter eindelijk iets terug. Na een overtreding van Ander Herrera op Aboubakar Kamara, knalde de invaller zelf de penalty achter David De Gea. Krap een minuut later bewees Andre Anguissa zijn ploeg echter een slechte dienst door zijn tweede geel van de middag te pakken. In de 82ste minuut verraste Marcus Rashford de Fulham-goalie in de korte hoek om de eindstand te bepalen op 4-1. Met deze zege naderen de Red Devils nummer 5 Chelsea op vijf punten. Dat speelt later vandaag nog de topper tegen Manchester City.