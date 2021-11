Arsenal duwt steenrijk Newcastle United nog dieper in degradatiezorgen

Noorse tv-journalis­ten een jaar voor WK voetbal opgepakt in Qatar en het land uitgezet

Er is nog geen bal getrapt, maar het WK voetbal in Qatar blijft voor opschudding zorgen. Zondagavond werden twee Noorse tv-journalisten, die verslag deden van de werkomstandigheden van de gastarbeiders, gearresteerd en twee dagen later het land uitgezet.

24 november