Arsenal - Atlético Madrid: Champions League-affiche in de Europa League

Kraker in halve finaleArsenal en Atlético Madrid zijn al jaren vaste deelnemers in de Champions League, maar vanavond staan ze tegenover elkaar in de halve finale van de Europa League. Op het oog daardoor een veel minder affiche maar twee voormalige spelers van beide clubs gaan er vanavond toch voor zitten.

Misschien alleen al om Arsène Wenger voor het eerst ‘in actie’ te zien nadat deze week bekend werd dat hij na 21 jaar stopt als manager van de Engelse club. Maar Glenn Helder (49) die halverwege de jaren negentig nog bij Arsenal trainde onder Wenger verwacht niet dat we vanavond een andere trainer te zien krijgen. ,, ,,Ik verwacht niet dat hij vanavond langs de lijn anders gaat doen dan anders. We zien dan gewoon de Wenger die we kennen. Dat weet ik honderd procent zeker, want zo is hij.”

Sowieso maakt het voor Helder weinig uit dat het een affiche betreft op Europa League-niveau. ,,Ik kijk er nog steeds naar uit. Het is dan wel geen Champions League, maar het blijven twee schitterende clubs die je altijd wil zien als ze op tv zijn. Niet dan? Als Arsenal tegen een laag geklasseerde club in de Premier League speelt, willen de mensen ook graag kijken. Omdat het Arsenal is. Nu treffen ze in Atlético Madrid een tegenstander van wereldformaat. Het zijn gewoon twee clubs met wereldspelers. Ik weet honderd procent zeker dat de clubs het absoluut niet op halve kracht gaan doen vanavond. De prestige om te winnen is supergroot bij dat soort clubs al is het commercieel gezien misschien minder interessant voor ze. Een prijs is een prijs. Zeker voor Arsenal. Maar dat geldt ook voor Atlético Madrid.”

Volledig scherm Glenn Helder in actie voor Arsenal op Highbury in 1996. © AFP

Lijfspreuk

Kiki Musampa (40) speelde meer dan veertig wedstrijden voor Atlético Madrid en weet zeker dat de supporters van die club niet verwend zijn door de Champions League-successen van de laatste jaren. al werd in de finales van 2014 en 2016 wel verloren van rivaal Real Madrid. ,,Door de hele club waart nog steeds de lijfspreuk van de inmiddels overleden trainer Luis Aragonés dat het gaat om winnen en alleen om winnen. Plus dat het club op passende wijze het 115-jarige bestaan van de club wil vieren. Er is jaren gesnakt naar de successen. Die kwamen er de laatste jaren door de Champions League maar in de jaren ervoor, presteerde Atlético ook uitstekend in de Europa League.” Diego Simeone bezorgde Los Colchoneros in zijn eerste seizoen (2011/2012) de Europa League, door in de finale in Boekarest met 3-0 te winnen van Athletic Bilbao.

Ook voor de neutrale fan is er volgens Musampa genoeg te genieten vanavond. ,,Het is toch prachtig dat er twee clubs met een heel andere stijl tegenover elkaar staan? Arsenal het aanvallende stijl en Atlético Madrid die sluwe, scherpe stijl.”

Volledig scherm Kiki Musampa in het shirt van Atlético Madrid in 2004. © ProShots

Prijzen Arsène Wenger sinds start trainersloopbaan in 1984:

1988: Ligue met AS Monaco

1991: Coupe de France met AS Monaco

1995: Emperors Cup met Nagoya Grampus Eight

1996: J-League Super Cup met Nagoya Grampus Eight

1998: Premier League, FA Cup en Community Shield met Arsenal

1999: Community Shield met Arsenal

2002: Premier League, FA Cup en Community Shield met Arsenal

2003: FA Cup met Arsenal

2004: Premier League en Community Shield met Arsenal

2005: FA Cup met Arsenal

2014: FA Cup en Community Shield met Arsenal

2015: FA Cup en Community Shield met Arsenal

2017: FA Cup en Community Shield met Arsenal

Volledig scherm Arsenal-captain Tony Adams (l) en Arsène Wenger met de FA Cup en Premier League-beker in 1998. © REUTERS

Prijzen Diego Simeone sinds start trainersloopbaan in 2006: 7

2006: Primera División met Estudiantes de La Plata

2008: Primera División met River Plate

2012: Europa League met Atlético Madrid

2012: UEFA Super Cup met Atlético Madrid

2013: Copa del Rey met Atlético Madrid

2014: Primera División met Atlético Madrid

2014: Supercopa de España met Atlético Madrid