Arnautovic rekent niet langer op WK: 'De droom is over'

Deze acht landen gaan we terugzien op het WK in Rusland

10:52 Wel of geen Oranje op het WK 2018 in Rusland – dat is nog maar de vraag. Nu de WK-kwalificatie zijn einde nadert, wordt steeds duidelijker welke landen we sowieso in actie gaan zien op het eindtoernooi komende zomer. Inmiddels hebben acht landen zich verzekerd van een WK-ticket.